Şehzadeler'de kurban kesim yerleri belli oldu - Haberler

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Şehzadeler'de kurban kesim yerleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehzadeler'de kurban kesim yerleri belli oldu

Şehzadeler ilçesinde kurban kesim yerleri belirlendi.

Şehzadeler ilçesinde kurban kesim yerleri belirlendi. Canlı Hayvan Borsası yanındaki Et Entegre Tesisleri, Alaybey Pazarı, Perşembe Pazarı ve Nurlupınar Pazarı olmak üzere 4 ayrı yerde kurban kesimi yapılabileceği belirtildi.

Şehzadeler ilçesindeki kurban satış ve kesim yerleri ile denetim işlemleri belirlendi. Canlı Hayvan Borsası dışında satış yapılmasına izin verilmediğini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayramın rahat ve huzurlu bir ortamda geçmesi için zabıta ekiplerinin özenle çalıştığını söyledi. Başkan Çelik şöyle konuştu: "Bilindiği gibi Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Şehzadeler Belediyesi olarak bayramın rahat ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tedbirlerimizi aldık. Şehzadeler Kurban Hizmetleri Komisyonumuz toplantısını yaptı. İlçemizde Canlı Hayvan Borsası yanındaki Et Entegre Tesisleri, Alaybey Pazarı, Perşembe Pazarı, Nurlupınar Pazarı ile vatandaşlarımızın uygun olan bağ ve bahçe gibi yerleri kurban kesim alanları olarak belirlendi. Kesinlikle cadde ve sokaklarda kesim yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kesim yerleri dışında yapılan kurban kesimleri için cezai işlem uygulanacak. Ayrıca bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince de kesim yerlerinde çevre ve halk sağlığını düşünerek, temizlik ve denetim birimlerimizden yeterli sayıda görevlendirme yapıyoruz. Halkımıza şimdiden rahat ve huzurlu bir ortamda aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram diliyorum." - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Faruk Çelik Zabıta Kurban Yerel Haberler

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