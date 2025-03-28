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Şehitlikte bayram temizliği

Şehitlikte bayram temizliği
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şehit kabirlerinde bayram temizliği yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şehit kabirlerinde bayram temizliği yapıldı.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları bahar ile birlikte hızlandı. Ekipler yol kanalizasyon ve su çalışmalarının yanı sıra yaklaşan bayram öncesinde şehit kabirlerinde temizlik yaptı. Yapılan açıklamada "Onların fedakarlıkları, bizlere bırakılan en büyük mirastır ve bu mirasa sahip çıkmak hepimizin görevidir. Şehitlerimizi anmak ve huzur içinde yattıkları yerleri güzelleştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar vesilesiyle, onların aziz hatıralarını daima yaşatıyor ve minnetle yad ediyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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