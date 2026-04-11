Şehitler polis haftasında dualarla anıldı

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Lalapaşa Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Düzenlenen programda, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı. Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da katıldığı program il müftüsü Yaşar Çapçı'nın duasıyla sona erdi. Cami çıkışında polisler tarafından cemaate ikramda bulunuldu. - ERZURUM

