Haberler

Şehitler için mevlit şekeri dağıttı

Şehitler için mevlit şekeri dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da 21 yıl önce öldürülen Susurluk davası sanıklarından eski özel harekatçı Oğuz Yorulmaz ve tüm şehitler için mevlit şekeri dağıtıldı.

Bursa'da 21 yıl önce öldürülen Susurluk davası sanıklarından eski özel harekatçı Oğuz Yorulmaz ve tüm şehitler için mevlit şekeri dağıtıldı.

Türkiye'ye damgasını vuran Susurluk davasının eski sanıklarından olan özel harekatçı Oğuz Yorulmaz, 2005 yılında Bursa'daki bir barda omuz atma meselesi yüzünden çıkan kavgada gözünden vurularak 42 yaşında hayatını kaybetmişti. Dayı oğlu Ali Kovaç ve teyzesi Fatma Yeral, Oğuz Yorulmaz ile 1996 yılında Susurluk'taki kazada hayatını kaybeden Abdullah Çatlı ve tüm şehitler adına vatandaşlara mevlit şekeri dağıttı. Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşların memnuniyetle karşıladığı mevlit şekeri, gencinden yaşlısına herkese ikram edildi.

Ali Kovaç ve Fatma Yeral, "Etrafımızda yaşanan ateş çemberini görüyoruz. Türk milletinin daha da fazla kenetlenip bir birimize sahip çıkması gerekiyor. Oğuz Yorulmaz ve Abdullah Çatlı gibi devlete ve milletimize birçok şekilde faydası dokunmuş kişilerin ve tüm şehitlerimizden kuvvet alarak çocuklarımıza gerçek bir gelecek için taşın altına elimizi koymalıyız. Devletimize sıkı sıkıya sarılıp güvenmeliyiz. Allah, tüm şehit ve ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Sabırlar taşıyor! Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a ilk tepki
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara 'Evinizde kalın' uyarısı

Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler...
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede

Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede