Şehitler için mevlit şekeri dağıttı

Bursa'da 21 yıl önce öldürülen Susurluk davası sanıklarından eski özel harekatçı Oğuz Yorulmaz ve tüm şehitler için mevlit şekeri dağıtıldı.

Türkiye'ye damgasını vuran Susurluk davasının eski sanıklarından olan özel harekatçı Oğuz Yorulmaz, 2005 yılında Bursa'daki bir barda omuz atma meselesi yüzünden çıkan kavgada gözünden vurularak 42 yaşında hayatını kaybetmişti. Dayı oğlu Ali Kovaç ve teyzesi Fatma Yeral, Oğuz Yorulmaz ile 1996 yılında Susurluk'taki kazada hayatını kaybeden Abdullah Çatlı ve tüm şehitler adına vatandaşlara mevlit şekeri dağıttı. Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşların memnuniyetle karşıladığı mevlit şekeri, gencinden yaşlısına herkese ikram edildi.

Ali Kovaç ve Fatma Yeral, "Etrafımızda yaşanan ateş çemberini görüyoruz. Türk milletinin daha da fazla kenetlenip bir birimize sahip çıkması gerekiyor. Oğuz Yorulmaz ve Abdullah Çatlı gibi devlete ve milletimize birçok şekilde faydası dokunmuş kişilerin ve tüm şehitlerimizden kuvvet alarak çocuklarımıza gerçek bir gelecek için taşın altına elimizi koymalıyız. Devletimize sıkı sıkıya sarılıp güvenmeliyiz. Allah, tüm şehit ve ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı