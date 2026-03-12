Şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü vesilesiyle Lala Mustafa Paşa Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif ve dua Programı, il protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğle namazında düzenlenen program kapsamında, vatan müdafaasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu ve Mevlid-i Şerif okundu. İl Müftüsü Yaşar Çapçı, programda gerçekleştirdiği sohbet ve duada şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Mevlid programına Vali Aydın Baruş'un yanı sıra, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı