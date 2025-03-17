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Şehit Yasin Karaca'nın yenilenen babaevi dualarla ailesine teslim edildi

Şehit Yasin Karaca'nın yenilenen babaevi dualarla ailesine teslim edildi
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın yeniden inşa edilen babaevi, düzenlenen törenle ailesine teslim edildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın yeniden inşa edilen babaevi, düzenlenen törenle ailesine teslim edildi.

2023 yılı Aralık ayında Irak'ta şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünden Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın aziz hatırasını yaşatmak adına anlamlı bir projeye imza atıldı. Şehidin babaevi, kapsamlı bir çalışma ile yeniden inşa edilerek ailesine teslim edildi. Tamamlanan ev, Almus Kaymakamı Emre Çömen ve ilçe protokolü tarafından yerinde incelendi. İncelemenin ardından düzenlenen törende şehidin babası Ahmet Karaca'ya evin anahtarı teslim edildi. Evin dış cephesinde yer alan Türk bayrağı ise duygulandırdı. Proje ile hem şehidin hatırası ölümsüzleştirildi hem de ailesine kalıcı bir destek sunulmuş oldu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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