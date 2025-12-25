Haberler

Şehit yakınları ve gaziler "filografi" sanatıyla buluşuyor

Şehit yakınları ve gaziler 'filografi' sanatıyla buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında düzenlenen Filografi Kursu kapılarını açtı.

Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında düzenlenen Filografi Kursu kapılarını açtı.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sosyal hayata katılımını artırmak, sanatın iyileştirici gücünden yararlanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan "Filografi Kursu", Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde başladı.

Sanatın iyileştirici gücü

Bakanlık bünyesindeki Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen proje, katılımcıların hem yeteneklerini keşfetmelerine hem de bir arada keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyor. Kursiyerler, çivi ve tellerin sanata dönüştüğü filografi tekniğinin inceliklerini, alanında uzman usta öğreticiler eşliğinde öğreniyor.

"Birleştirici ve rehabilite edici bir etkinlik"

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, programın amacının sadece bir el sanatı öğretmek olmadığını; aynı zamanda gazi ve şehit yakınları arasındaki bağları güçlendirmek ve sanatsal üretim yoluyla rehabilite edici bir ortam sunmak olduğunu vurguladı. Kurs sonunda ortaya çıkacak eserlerin, düzenlenecek bir sergiyle vatandaşların beğenisine sunulması planlanıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada

2 saniye sonrası alev topu! İsrail, İranlı komutanı böyle öldürdü
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman...
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim

Sosyal medya onu konuşuyor: Yapay zeka değilim
Diyarbakır'da otomobil yayaya çarptı, sürücüler birbirlerinin üstüne yürüdü

Can çekişen vatandaşı bırakıp kavgaya tutuştular
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi

Altın yeni rekora doğru koşuyor
Sibirya soğukları geliyor, sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

Sıcaklıklar bir anda düşüyor! Tüm Türkiye buz kesecek
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek