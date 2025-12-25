Şehit yakınları ve gaziler 'filografi' sanatıyla buluşuyor

Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında düzenlenen Filografi Kursu kapılarını açtı.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sosyal hayata katılımını artırmak, sanatın iyileştirici gücünden yararlanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan "Filografi Kursu", Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde başladı.

Sanatın iyileştirici gücü

Bakanlık bünyesindeki Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen proje, katılımcıların hem yeteneklerini keşfetmelerine hem de bir arada keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyor. Kursiyerler, çivi ve tellerin sanata dönüştüğü filografi tekniğinin inceliklerini, alanında uzman usta öğreticiler eşliğinde öğreniyor.

"Birleştirici ve rehabilite edici bir etkinlik"

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, programın amacının sadece bir el sanatı öğretmek olmadığını; aynı zamanda gazi ve şehit yakınları arasındaki bağları güçlendirmek ve sanatsal üretim yoluyla rehabilite edici bir ortam sunmak olduğunu vurguladı. Kurs sonunda ortaya çıkacak eserlerin, düzenlenecek bir sergiyle vatandaşların beğenisine sunulması planlanıyor. - ERZİNCAN