Şehit yakınları ve gaziler, Erzincan Kız Yurdu öğrencileriyle buluştu

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, şehit yakınları ve gaziler, Erzincan Kız Yurdu öğrencileriyle bir araya geldi.

Program kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi, şiir ve müzik dinletisi sunuldu. Etkinlikte gaziler ve şehit yakınları, yaşadıkları tecrübeleri ve kahramanlık hikayelerini gençlerle paylaşarak vatan ve bayrak sevgisinin önemini anlattı.

Cesaret ve fedakarlığın sembolü olan gaziler ile şehit yakınları, aktardıkları anılarla genç nesillere önemli bir miras bırakırken, öğrenciler de programı ilgi ve duyguyla takip etti.

Gençlerin milli ve manevi değerlere bağlılığını güçlendirmeyi amaçlayan bu tür etkinliklerin, gelecekte de devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN