Şehit Uzman Çavuş Taner Torun son yolculuğuna uğurlandı

OSMANİYE - Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun, cenazesi Kadirli ilbistanlı köyünde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı.Helallik alınmasının ardından Torun'un cenazesi İlbistanlı köyü Çamlık mezarlığında tören düzenlendi. Buradaki törene Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2. Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Asu Kaya, şehidin annesi Aysel Torun, Eşi Beyza Torun ve kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin annesi Aysel Torun, Eşi Beyza Torun ve erkek kardeşi Mutlu Torun güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Torun'un cenazesi İlbistanlı Çamiçi Mezarlığında dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.