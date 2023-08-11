Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek'in naaşı Denizli'ye ulaştı

DENİZLİ Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in naaşı Denizli'ye ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in naaşı Denizli'ye ulaştı. Askeri uçak ile Çardak Havalimanına getirilen şehidin aziz naaşı, Vali Ali Fuat Atik, Denizli protokolü, askeri erkan ve ailesi tarafından karşılandı.

Askeri uçaktan indirilerek Mehmetçiklerin omuzlarında taşınan şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in naaşı, uzun bir araç konvoyu eşliğinde karayoluyla baba ocağı Buldan'a doğru yola çıktı. Şehit Özek'in naaşının bugün Buldan ilçesi Alanyazı Meydanında ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası yapılacak askeri tören ile Buldan Beyler Mahalle Mezarlığına defnedilecek.