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Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal Kabri Başında Anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal Kabri Başında Anıldı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022 yılında Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ı şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla andı. Ardından ailesini ziyaret ederek taziye ve vefa duygularını iletti.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehadetinin yıl dönümünde kabri başında andı, ailesine ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 4 Temmuz 2022 tarihinde Kuzey Irak'ta mağara imhası sırasında terör örgütü unsurları tarafından ateş açılması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş, şehadetinin yıl dönümünde kabrinde dualarla anıldı. Kabristan ziyaretinin ardından şehidin ailesiyle bir araya gelen ekipler, aile fertleriyle ilgilenerek taziye ve vefa duygularını iletti.

Ziyarette, vatan uğruna can veren kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağı vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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