Şehit Polis Özgür Barçın'ın oğluna doğum günü sürprizi

Şehit Polis Özgür Barçın'ın oğluna doğum günü sürprizi
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Suriye'nin Tel-Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen bomba imha uzmanı polis memuru Özgür Barçın'ın oğlu Özgür Kağan Barçın için doğum günü sürprizi düzenlendi.

Suriye'nin Tel-Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen bomba imha uzmanı polis memuru Özgür Barçın'ın oğlu Özgür Kağan Barçın için doğum günü sürprizi düzenlendi.

Suriye'nin Tel-Abyad bölgesinde 30 Nisan 2023 tarihinde bomba yüklü şüpheli bir aracın kontrolü sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen bomba imha uzmanı polis memuru Özgür Barçın'ın emaneti unutulmadı. Şehidin minik oğlu Özgür Kağan Barçın için Elvankent'te anlamlı bir doğum günü sürprizi düzenlendi.

Etkinliğe Kaymakam Levent Kılıç, ve emniyet mensupları katıldı. Şehit Özgür Barçın'ın oğluna yapılan sürpriz doğum günü kutlamasında duygusal anlar yaşandı.

Kaymakam ve emniyet yetkilileri, vatan uğruna canını feda eden kahraman polisimizin emanetine sahip çıkmanın hem vicdani hem de ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Şehidimizin ailesi artık bizim ailemizdir" mesajını verdiler.

Sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte doğum günü pastasını kesen minik Barçın'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinlik katılan herkesi derinden etkiledi.

Şehit Özgür Barçın'ın fedakarlığı bir kez daha saygı ve minnetle anılırken, onun ardında bıraktığı emanete gösterilen bu hassasiyet takdir topladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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