Şehit polis Mesut Acar memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mesut Acar, memleketi Muş'un Hasköy ilçesinde toprağa verildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Mesut Acardin'ın (33) naaşı, Hasköy ilçesine getirildi. Hasköy Merkez Ulu Cami'de düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Ecem Acar ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Elmabulak köyündeki kabristana defnedildi. Tören sırasında saygı atışı yapıldı. Muş Valisi Avni Çakır, şehidin eşi Ecem Acar'a Türk bayrağını teslim ederek başsağlığı diledi. Ecem Acar'ın eşinin yüzüğünü tören boyunca boynunda taşıması dikkat çekti.

Cenaze törenine Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ