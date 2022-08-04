Şehit Polis Memuru Erdem Kılıç'ı meslektaşları unutmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Polis Memuru Erdem Kılıç'ı meslektaşları unutmadı

Şehit Polis Memuru Erdem Kılıç'ı meslektaşları unutmadı

Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2007 yılında İstanbul'da şehit olan Polis Memuru Erdem Kılıç'ı şehadetinin 15'nci yılında kabri başında dualarla andı.

 - Güncelleme:

Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2007 yılında İstanbul'da şehit olan Polis Memuru Erdem Kılıç'ı şehadetinin 15'nci yılında kabri başında dualarla andı.

4 Ağustos 2007 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis tim amirliğinde görevli iken, resmi motosikleti ile geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu, şehit olan Polis Memuru Erdem Kılıç mezarı başında anıldı.Şehit Polis Memuru Erdem Kılıç'ın Tercan ilçe mezarlığında bulunan mezarı, Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerince ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyarette meslektaşları tarafından şehidin ruhu için dualar edildi. Daha sonra mezarın bakım ve temizliği yapan polisler, şehit Kılıç'ın kabri başında bulunan Türk bayrağını yenilemeyi de ihmal etmedi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title