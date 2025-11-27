Haberler

Şehit Özcan'ın ailesine şehadet belgesi teslim edildi
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Gürcistan hava sahası sınırları içinde kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan Özcan'ın ailesini ziyaret ederek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilen Şehadet Belgesi'ni takdim etti.

Vali Yavuz, şehidin babası Mehmet Özcan, annesi Şamiye Özcan ve kardeşlerine başsağlığı dileyerek sabır temennisinde bulundu. Şehit ailesinin acısını paylaşan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, şehidin artık tüm milletin şehidi olduğunu belirtti.

Yavuz, "Şehidimiz, artık 86 milyon vatandaşımızın şehididir. Sizler yalnızca Nuri kardeşimizin ailesi değil; bizim de annemiz, babamız ve kardeşlerimizsiniz. Allah tüm şehitlerimizi rahmet eylesin; mekanları cennet, makamları ali olsun. Nuri kardeşimiz ilimizin 79. şehididir. Nüfus olarak ülkemizin 68. ili olmamıza rağmen bu topraklar, devletine ve milletine bağlı kahraman evlatlar yetiştirmiştir. 79. evladımızı da vatan toprağına emanet ettik" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin bıraktığı mirasın millet için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu kahraman evlatlarımıza borçluyuz. Şehidimizin hatırası her daim aziz, makamı ali olsun. Rabbim sizlere sabır; milletimize birlik ve dirlik ihsan eylesin" dedi.

Ziyarette, şehit ailesinin taleplerini dinleyen Vali Yavuz, şehit ailelerinin devletin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade etti.

Şehadet Belgesi takdim programında Hava Pilot Tuğgeneral Orhun Atasever, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Askerlik Şubesi Başkanı Murat Ateş ve İl Müftü Vekili Hüseyin İpek de yer aldı. - KARABÜK

