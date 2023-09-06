Şehit ormancı Murat Yıldırım'ın adı parkta yaşatılacak

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, 30 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen orman yangınına müdahale sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Kütahya Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Işık, Şehit Murat Yıldırım'ın adının şehirde bir parkta yaşatılacağını ifade edince, şehidin kızı Duru, okuluna yakın olduğu için Ağaçköy Mahallesindeki parka babasının isminin verilmesini istedi.

Şehidin emanetinin isteğinin yerine getirileceğini belirten Başkan Işık ve eşi Fatma Işık, bir kez daha şehidimizin ailesine, sevenlerine ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Şehit Murat Yıldırım'ın ailesi, Başkanı Işık'a, eşi Fatma Işık'a ve Kütahya Belediyesine destekleri için teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA