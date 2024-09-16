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Şehit Orman Yangın İşçisi Mustafa Gürpınar'ın Mezarı Yapıldı

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İzmir'deki orman yangınlarına müdahale sırasında şehit olan Mustafa Gürpınar'ın mezarı, Afyonkarahisar Valiliği tarafından yaptırıldı. Gürpınar, Menderes ilçesinde görev yaptığı sırada hayatını kaybetmişti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İzmir'de orman yangınlarına müdahale sırasında şehit olan Afyonkarahisarlı Orman Yangın İşçisi Mustafa Gürpınar'ın mezarı, Afyonkarahisar Valiliği tarafından yaptırıldı.

Şehit Mustafa Gürpınar, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında görev yaptığı sırada hayatını kaybetmişti. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Başkimse köyü nüfusuna kayıtlı Gürpınar'ın mezarı, Afyonkarahisar Valiliği, Özel İdare ve Yatırım İnşaat İşleri Birimi tarafından yapılarak tamamlandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kumartaşlı, "İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken şehit olan Sinanpaşa Başkimse köyü nüfusuna kayıtlı şehidimiz Mustafa Gürpınar'ın mezarı, Valilik, Özel İdare ve Yatırım İnşaat İşleri Birimi ekiplerince yaptırıldı. Emeği geçen yetkililere camiamız adına teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Afyonkarahisar Valiliği Orman Yangınları Yerel Haberler Yerel İzmir

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