Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı

Terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 8. yılında memleketi Gümüşhane'deki kabri başında dualarla anıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma programında 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kabrine Vali Aydın Baruş ile birlikte şehit Necmettin Yılmaz'ın ailesi ve protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Anma programında konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Tunceli'den Erzincan'a gelirken maalesef bölücü PKK terör örgütü mensuplarının yol kesmesi sonucu kaçırıldı ve Türk milletinin evlatlarına yapmış olduğu hizmetin intikamını almak istediler sanki. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Çocukların aydınlanması ve geleceğe umutla bakmamız için eğitim çok çok önemli Necmettin de buna kalbini, gönlünü vermiş bir evladımızdı. Onun vermiş olduğu bu hizmeti maalesef çekemediler evladımızı şehit ettiler. İnşallah Necmettin öğretmenler yetişecek bu ülkede, bu ülkenin evlatlarının aydınlanmasına ve geleceğe hazırlanmalarına katkı sunacaklar. Necmettin Yılmaz ismi her yerde biliniyor artık Torul'da bir okula verildi ismi yine öğretmenlik yaptığı köydeki okula ismi verildi. İsmi ebediyen yaşayacak. Kalbimizde ruhumuzda gönlümüzde ve yeni yetişen öğretmenlerimizde Necmettin öğretmenimizi örnek alarak, ideallerine sahip olarak yetişecekler ve ülkemizin dört bir tarafındaki çocuklarımıza eğitim hizmeti götürecekler. Bir kez daha Necmettin öğretmenimize sonsuz rahmet diliyorum, makamı ali olsun mekanı cennet olsun, İnşallah ailesiyle birlikte yüce Rabbim onları cennetinde buluştursun" dedi.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın abisi Ahmet Yılmaz da "Kardeşimin şehadetinin 8. Yılında mezarı başında anıyoruz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE