Şehit babasının sözleri yürekleri yaktı: 'Gelince ararım' dedi, gelmedi oğlum, gelemedi

Şehit babasının sözleri yürekleri yaktı: 'Gelince ararım' dedi, gelmedi oğlum, gelemedi
Uçak kazasında şehit olan 20 askerden biri olan Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası, uçak kalkmadan önce oğluyla konuştuğu anları gözyaşları içinde anlattı. Şehit babasının, "'Ben gelince seni ararım' dedi. 'Gelince ararım' dedi, gelmedi, gelmedi. Oğlum gelemedi, oğlum hala yok. Getirsinler oğlumu" sözleri yürekleri dağladı.

  • Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 askeri kargo uçağında 20 asker şehit oldu.
  • Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın şahadet haberi Bilecik'teki ailesine verildi.
  • Şehit İlhan Ongan, uçak kalkmadan önce babasıyla 'Gelince ararım' diyerek konuştu.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) şahadet haberi Bilecik'teki ailesine dün verildi.

UÇAK KALKMADAN ÖNCE BABASIYLA KONUŞMUŞ

Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta oturan babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'ın evlerine de dev Türk bayrağı asıldı. C130 kargo uçağında 20 şehitten biri Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüşürken o anları gözyaşları içinde anlattı.

"'GELİNCE ARARIM' DEDİ, GELMEDİ OĞLUM"

Baba Ali Ongan, "Bana, 'Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi' dedi. 'Ne zaman çıkacaksınız' dedim, 'Ben gelince seni ararım' dedi. 'Gelince ararım' dedi, gelmedi, gelmedi. Oğlum gelemedi, oğlum hala yok. Getirsinler oğlumu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
