Şehit Muzaffer Erdönmez, 'Kore Savaşı Nisan Ayı Kahramanı' seçildi

Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gaziler Bakanlığı, 31 Mart tarihinde Türk Hava Kuvvetleri mensubu Şehit Muzaffer Erdönmez'i ' Kore Savaşı Nisan Ayı Kahramanı' olarak seçtiğini duyurdu.

Şehit Erdönmez, başarı ve fedakarlığından dolayı, Mayıs 1951'de 'Hava Kuvvetleri Madalyası' ile ödüllendirildi. Ayrıca kendisi yurtdışında şehit olan ilk Türk Hava Kuvvetleri pilotu oldu. Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gaziler Bakanı Hwang Ki Chul 1 Nisan Cuma günü İstanbul'da şehidin adının verildiği okulu ziyaret ederek, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Şehit Muzaffer Erdönmez Ortaokul Müdürü Temel Kahveci, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni ve okulda görev yapan öğretmenler ve öğrenciler ile şehidin ailesi huzurunda şehidin anısına istinaden okula plaket takdiminde bulundu. Bakan Hwang törenden sonra Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'ni ziyaret ederek, dernek başkanı Ahmet Kendigel ve Kore gazileri ile bir araya gelerek kendilerine Ramazan ayı öncesi çeşitli hediyeler takdim etti.

"Türkiye ve Kore savaşta kanlarını paylaşan kan kardeşi ülkelerdir"

Kore Cumhuriyeti Gaziler ve Vatanseverler Bakani Hwang Ki Chul yaptığı konuşmada, "Merhaba, 1 Nisan bugün Üsteğmen Muzaffer Erdönmez'in Kore Savaşı'nda kahraman ilan edildiği önemli bir gündür. Böylesi bir günde şehidin adının verildiği Muzaffer Erdönmez Ortaokulu öğrencilerinin karşısında bulunmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Şehit Muzaffer Erdönmez, Kore Savaşı'nda Kuzey Kore'de bombalama görevleri gerçekleştiren B-26 uçaklarında bombardıman pilotu olarak görev yapmıştı. Şehidimiz 21 Nisan 1951 günü Kuzey Kore'nin kuzeydoğusunda bir demiryolu imha görevi sırasında bombalama görevi icra ederken, uçağı bir düşman uçaksavar füzesi tarafından isabet almış ve kendisi şehit olmuştur. Merhum, Türkiye dışında şehit olan ilk Türk Hava Kuvvetleri pilotu ve en yiğit "Kore Gazi" pilotlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Kore Cumhuriyeti Hükümeti ve halkı adına, Üsteğmen Muzaffer Erdönmez'in fedakarlık ve bağlılığını sonsuza kadar yad edeceğiz. 8 bin metre irtifada dökülen şehidimizin kanını, ter ve fedakarlığını asla unutmayacağız. Türkiye ve Kore savaşta kanlarını paylaşan kan kardeşi ülkelerdir. Özgürlük ve barış için yapılan bu fedakarlık ve bağlılığın gelecekte de aramızdaki değerini koruyacağından hiç kuşkum yok. Kahramanları olduğunuz geleceğin toplumunda, iki ülkenin güçlü kardeşlik ilişkilerini ve yakın bağlarını adaletle sürdüreceğinize inanıyorum. Türk gençlerinin Kore Dili ve Kore kültürün sevdiklerini duydum. Yakın gelecekte genç Koreliler de Türkçe öğrenecek ve Türk kültürünün büyüsüne kapılacaklardır. Ben Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez'in fedarkarlık ruhu sayesinde bu gelecek ile beklenenden daha erken yüzleşeceğimizi düşünüyorum. Bugün sizlerin capcanlı yüzlerinde ve parlayan gözlerinizde genç Türkiye'nin gücünü ve gururunu gördüm. Sahip olduğunuz binlerce yıllık tarihin, farklı kültürlerin ve adalet cesaretinin geleceğinizi aydınlatacak ve daha büyük bir geleneğe yol açacak bir fener olmasını diliyorum. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizde olsun. Teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL