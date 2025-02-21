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Şehit Mustafa Uslu memleketi Çorum'da toprağa verilecek

Şehit Mustafa Uslu memleketi Çorum'da toprağa verilecek
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, yarın memleketi Çorum'un Bayat ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, yarın memleketi Çorum'un Bayat ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Şubat Perşembe günü bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için yarın memleketi Çorum'un Bayat ilçesinde tören düzenlencek. Uslu, anne ve babasının yaşadığı Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde yarın öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit Mustafa Uslu'nun bekar olduğu öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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