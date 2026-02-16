Haberler

Şehit Mustafa Özkardeş için Gecek köyünde mevlit programı düzenlendi

Güncelleme:
Kütahya İl Müftülüğü tarafından, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş için mevlit programı düzenlendi.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş için mevlit programı düzenlendi.

Program, Altıntaş ilçesine bağlı Gecek Köyü'nde gerçekleştirildi. Öğle namazı öncesinde aziz şehidin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Mevlid-i Şerif okundu.

Düzenlenen program, İl Müftüsü İrfan Açık'ın yaptığı duanın ardından kılınan öğle namazı ile sona erdi.

Yetkililer, kahraman şehit Mustafa Özkardeş'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, ruhunun şad, mekanının cennet olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
