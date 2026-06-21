Şehit Muhammed Çağrı Toppuz için Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

4 Temmuz 2020 tarihinde şehadete yürüyen Şehit Muhammed Çağrı Toppuz'un şehadetinin yıl dönümü vesilesiyle Cemaliye Camii'nde düzenlenen mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Vatanı ve mukaddesat uğruna canını feda eden Şehit Muhammed Çağrı Toppuz'un aziz hatırasını yad etmek amacıyla gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı ve mevlid-i şerif okundu. Mevlid-i Şerif programına, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü katıldı.

Namazın ardından Müftü Çapçı, başta Muhammed Çağrı Toppuz olmak üzere tüm şehitlerimiz için ellerini semaya açarak dua etti. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için dua eden Çapçı, şehit ailelerine sabır ve metanet diledi.

Cami cemaatinin yoğun ilgi gösterdiği program, edilen duaların ardından şehit yakınlarına yapılan taziyelerle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı