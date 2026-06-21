Haberler

Şehit Muhammed Çağrı Toppuz için Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

Şehit Muhammed Çağrı Toppuz için Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4 Temmuz 2020'de şehit düşen Muhammed Çağrı Toppuz'un yıl dönümünde Cemaliye Camii'nde mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi. Programa AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü katıldı. Kur'an tilavetleri ve dualarla şehit anılırken, şehit ailelerine taziyelerde bulunuldu.

4 Temmuz 2020 tarihinde şehadete yürüyen Şehit Muhammed Çağrı Toppuz'un şehadetinin yıl dönümü vesilesiyle Cemaliye Camii'nde düzenlenen mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Vatanı ve mukaddesat uğruna canını feda eden Şehit Muhammed Çağrı Toppuz'un aziz hatırasını yad etmek amacıyla gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı ve mevlid-i şerif okundu. Mevlid-i Şerif programına, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü katıldı.

Namazın ardından Müftü Çapçı, başta Muhammed Çağrı Toppuz olmak üzere tüm şehitlerimiz için ellerini semaya açarak dua etti. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için dua eden Çapçı, şehit ailelerine sabır ve metanet diledi.

Cami cemaatinin yoğun ilgi gösterdiği program, edilen duaların ardından şehit yakınlarına yapılan taziyelerle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti! O anlar kamerada

Yok artık dedirten görüntü! Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti
Curaçao'dan tarihi puan! 15 kurtarış yaparak ülkesine bir ilki yaşattı

Sizler uyurken tam 15 kurtarış yaptı, ülkesine ilk kez puan kazandırdı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava alınmadı, okul bahçesinde yere yığıldı

Hayalleri yarım kaldı! Ne yaptıysa olmadı, okulun önünde yere yığıldı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı