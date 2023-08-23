Şehit kızı özel harekat polisi ile dünya evine girdi

Şehit asker Hacı Ömer Kanat'ın kızı Ayşegül Kanat, Özel Harekat Polisi Yusuf Özgür ile hayatlarını birleştirdi.

Ankara'da yapılan töreninde genç çiftin yakınlarının yanı sıra Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığında görevli silah arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğün töreninde damadın silah arkadaşları Özel Harekat Polislerin salona girmesi alkışlar eşliğinde karşılandı.

'Silah arkadaşları yalnız bırakmadı'

1999 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Komando Er Şehit Hacı Ömer Kanat'ın silah arkadaşları genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

Düğün törenine katılan şehidin silah arkadaşları; "Şehidimizin bizlere emaneti kıymetli kızımız Ayşegül ve damadımız Yusuf'un düğün merasiminde yalnız bırakmamak için bizlerde katılım sağladık. Her zaman genç çiftimizin yanında olmaya da devam edeceğiz. Rabbimiz Ayşegül kızımıza ve damadımız Yusuf'a mutluluklar dileriz" dediler. - ÇORUM