Şehit kızı Ömür Şimşek dünya üçüncüsü oldu

Hatay’da şehit kızı Ömür Şimşek’in uluslararası alanda elde ettiği büyük başarı gururla karşılandı. Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen NextGen İngilizce Olimpiyatları’nda dünya üçüncüsü olan Şimşek için Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından anlamlı bir program düzenlendi.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ’DAN ANLAMLI TEBRİK VE DESTEK

Hatay Polisevi’nde gerçekleştirilen programda İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Ömür Şimşek ve ailesini ağırladı. Uluslararası düzeyde elde edilen bu önemli başarıdan dolayı genç öğrenciyi tebrik eden Yılmaz, şehit emaneti olan Ömür’ün başarısının hem emniyet teşkilatını hem de Hatay halkını gururlandırdığını ifade etti.

Programda Ömür Şimşek’e çeşitli hediyeler takdim edilirken, genç yeteneğin azmi ve başarısı takdirle karşılandı.

ULUSLARARASI BAŞARI GELECEĞE UMUT OLDU

Sidney’de gerçekleştirilen olimpiyatlarda elde ettiği dereceyle Türkiye’yi gururlandıran Ömür Şimşek’in başarısı, gençler için de ilham kaynağı oldu. Emniyet Müdürü Yılmaz, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, bu tür başarıların toplumda umut ve motivasyon oluşturduğunu belirtti.

Duygusal anların yaşandığı program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken, Ömür Şimşek’in başarısı uzun süre konuşulacak bir gurur tablosu olarak hafızalarda yer etti.

Haber: Hüseyin Zorkun