Şehit Kıdemli Başçavuş Özcan'ın babası: "Oğlum mesleğini çok severdi"

Güncelleme:
Gürcistan'da C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan, oğlunun mesleğine çok meraklı olduğunu ve çok sevdiğini söyledi.

Gürcistan'da C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Baba Özcan ile ailesi taziyeleri burada kabul etti.

Baba Mehmet Özcan, oğluyla en son 20 gün önce görüştüğünü belirtti. Oğlunun sürekli yurtdışı görevine gittiğini ifade eden Özcan, "Hiçbir zaman bize göreve gittiğini söylemezdi. Bu hadise olduktan sonra haberim oldu" dedi.

Haberi köydeyken aldığını aktaran baba Özcan, "Benim küçük oğlum da askeriyeden emekli. O ağabeyini aramış, ondan öğrendik" diye konuştu.

Naaşın iki gün içerisinde gelebileceğini öğrendiklerini söyleyen Özcan, şehidi 5000 Evler Şehitliğine defnedeceklerini dile getirdi.

Oğlunun emekliliğinin dolduğunu anlatan Özcan, "Mesleğine çok meraklıydı ve çok severdi" ifadelerini kullandı.

Özcan, şehit babası olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
