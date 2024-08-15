Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehit Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un ailesine şehadet belgesini teslim etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Suriye Harekat Alanı'nda görev yaparken 29 Temmuz'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un ailesine şehadet belgesini teslim etti. Şehidin Hacılar Beldesi'ndeki taziye çadırında gerçekleşen teslim töreninde, Vali Makas aileye Türk bayrağını ve şehidin fotoğrafını takdim etti.

Vali Mehmet Makas, "Şehidimiz Hüseyin Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehadet belgesini, bizlere emaneti olan kıymetli ailesine takdim ettik. Bayrağımız inmesin, ezanımız susmasın diye şehadete erenlere selam olsun. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE