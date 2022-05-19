Şehit jandarma er kabri başında anıldı - Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Hüseyin Yavuz, kabri başında dualarla anıldı.

Tunceli'nin Nazimiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken 19 Mayıs 1994 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca karakola düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Hüseyin Yavuz, şehadetinin 28. yılında Tepecik Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla yad edildi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu ve Bafra İlçe Temsilcisi Selim Cılız tarafından okunan Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Şehidin anma programına ayrıca Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel