Mardin'de şehit olan Jandarma Er Orkun Alp Arslan anıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde vatani görevini yaptığı esnada 9 Temmuz 2016 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Er Orkun Alp Arslan, şehadetinin 8. yılında anıldı.

Efeler ilçesi Kemer Şehitliği'nde gerçekleşen anma törenine, şehidin ailesi ile Efeler İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen din görevlisi katıldı. Tören sırasında Kuran-ı Kerim okunarak şehit Jandarma Er Orkun Alp Arslan ve tüm şehitler için dua edildi. Şehidin ailesi ve törende bulunanlar, Orkun Alp Arslan'ın vatanı uğruna yaptığı fedakarlığı bir kez daha hatırlatarak, onun anısını yaşatacaklarını belirttiler. - AYDIN