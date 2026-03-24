Haberler

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü, Şehit Ailesi ile Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gürcistan'da şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesini ziyaret etti. Buluşmada, şehit ailelerinin önemi vurgulanarak, her zaman yanlarında oldukları ifade edildi. Duygusal anların yaşandığı görüşmede, müdür Şimşek, şehitleri rahmetle andı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Şehit İlhan Ongan'ın ailesiyle evlerinde bir araya geldi.

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın aziz hatırası rahmet ve minnetle yad edilirken, ailesiyle yakından ilgilenildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada aile fertleriyle sohbet eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, şehitlerin emaneti olan ailelerin önemine dikkat çekildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Başta Şehit İlhan Ongan olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
