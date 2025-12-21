Haberler

Şehit İlhan Ongan dualarla anıldı

Gürcistan'da geçtiğimiz aylarda düşen kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan için mevlit okutuldu.

Gürcistan'da meydana gelen kargo uçağı kazasında bulunan 20 personelden biri olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın şehit olması dolayısıyla Bilecik'te Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Şeyh Edebali Külliyesi Orhangazi Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif'e Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehit ailesi, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit-i Şerif okunurken, ardından şehit İlhan Ongan için dualar edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şehitlerin aziz hatırasının daima yaşatılacağını belirterek, "Vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehidimiz İlhan Ongan'ın kıymetli ailesinin her daim yanındayız, devletimiz tüm imkanlarıyla onların yanındadır" dedi. - BİLECİK

