Vali Mustafa Çiftçi, Şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailesini ziyaret etti. Bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu 2019 yılında Hakkari İli Derecik İlçesi Karagöztepe Üs bölgesinde şehit olan Şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun aile ziyaretinde, Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve İl Müftüsü Dr. Rüstem Can eşlik etti. - ERZURUM