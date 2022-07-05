Şehit Enes Özgül'ün adı çocuk destek merkezine verildi

Isparta Yetiştirme Yurdu'ndan ayrıldıktan sonra uzman çavuş olarak göreve başlayan ve Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanarak şehit olan Enes Özgül'ün vasiyeti Isparta'da yerine getirildi.

Uzman Çavuş Enes Özgül'ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, "Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı. Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, "Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit'te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun" yazdığı öğrenildi.

"Enesimiz, artık adın Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi ile ölümsüz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın talimatı ile eski cocuk esirgeme yurdunun yerine yapılan Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne şehidin adı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Isparta Çocuk Destek Merkezimizde yetişen ve Pençe Kilit Harekatı sırasında şehit düşen evladımız Enes Özgül'ün adını, vasiyeti üzerine yetiştirildiği kuruma veriyoruz. Enesimiz, artık adın Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi ile ölümsüz" denildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Yerel