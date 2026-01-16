Haberler

Şehit emaneti Afra'ya 8'inci yaşında anlamlı sürpriz

2018 yılında Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın kızı Afra Kaya için Adıyaman'da doğum günü sürprizi yapıldı.

Adıyaman Doğa Koleji'nde 2'nci sınıf öğrencisi olan ve 8 yaşına giren Afra Kaya için, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerince sürpriz doğum günü etkinliği hazırlandı.

Okulda gerçekleştirilen sürpriz programa Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, İlkokul ve Anaokulu Müdürü Nesrin Ekinci, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ile şehidin eşi Rabiya Kaya da katıldı.

Etkinlikte Afra Kaya için doğum günü pastası kesilirken, sürpriz karşısında büyük sevinç yaşadığı görüldü. Programda şehit ailelerine yönelik destek çalışmalarının sürdüğü vurgulanırken, Afra Kaya'ya çeşitli hediyeler de takdim edildi. Doğum günü sürprizi, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ADIYAMAN

