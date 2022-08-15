Şehit doktor Karakaya için mevlit okutuldu

KIRIKKALE - Konya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu çalıştığı hastanede şehit edilen Dr. Ekrem Karakaya için Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından mevlit okutulup, lokma dağıtıldı.

Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu şehit edilen Dr. Ekrem Karakaya için Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından mevlit okutuldu. Mevlit programında Dr. Karakaya ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları için dualar edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit Dr. Ekrem Karakaya için lokma dağıtıldı. Merkez Camii önünde düzenlene mevlit programına Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, vatandaşlar ve sağlık personeli katıldı.

"Empati yapmazsak sağlıkta şiddetin önüne geçemeyiz"

Şehit Dr. Ekrem Karakaya için mevlit okutup lokma döktürdüklerini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Sağlık personeli yoğun bir tempoyla çalışıyor. Eğer empati yapmazsak sağlıkta şiddetin önüne geçemeyiz. Buradan rahmetli kardeşimizin ruhuna Fatiha okurken aynı zamanda unutulmaması gerektiğini tekrar sağlık çalışanlarının 'sağlıkta şiddete hayır' demenin ne olduğunu hatırlatmak adına bugün mevlit okutalım istedik. Malum Covid'ten yeni çıktık şu anda da hızla artmakta. Lütfen hastaneye giden vatandaşlarımızdan empati yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez de "Şehit olan kardeşimiz Ekrem Karakaya için bugün bir ayara geldik. Gerçekten çok başarılı bir hekimdi. Daha belki şifa dağıtacağı çok hastaları vardı. Ama şehit oldu. Biz onu rahmetle anıyoruz" dedi.