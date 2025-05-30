Şehit babasına vefa

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 30 Mart 1998 tarihinde ebediyete irtihal eden Şehit Jandarma Er İlhami Koçak'ın Pasinler ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Valimiz Sayın Çiftçi; duaların ardından şehidimizin babası, kardeşi ve evlatlarıyla hasbihal etti. Aziz şehidimizin kabri nur, mekanı cennet olsun" denildi. - ERZURUM