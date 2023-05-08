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Şehit babasına son görev

Şehit babasına son görev

Yerel Haberler

Erzurum'un Aşkale ilçesi Akören Köyünde ikamet eden Şehit babası Ahmet Yıldız hayatını kaybetti.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Akören Köyünde ikamet eden Şehit babası Ahmet Yıldız hayatını kaybetti.

Şehit babası Yıldız bugün Aşkale Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına ilçe protokolünün yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İsmail Yıldız'ın 13 Nisan 1990 tarihinde Güneydoğuda şehit olduğu öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Akören Yerel Haberler

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