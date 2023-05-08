Şehit babasına son görev
Yerel Haberler
Erzurum'un Aşkale ilçesi Akören Köyünde ikamet eden Şehit babası Ahmet Yıldız hayatını kaybetti.
Erzurum'un Aşkale ilçesi Akören Köyünde ikamet eden Şehit babası Ahmet Yıldız hayatını kaybetti.
Şehit babası Yıldız bugün Aşkale Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına ilçe protokolünün yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İsmail Yıldız'ın 13 Nisan 1990 tarihinde Güneydoğuda şehit olduğu öğrenildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel