Şehit Babasının Mezarı Başında Karne Sevincini Yaşadı

Şehit Babasının Mezarı Başında Karne Sevincini Yaşadı
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Kütahya'da 11 yaşındaki Gökalp Kahraman, 4. sınıfı başarıyla tamamlayarak 5. sınıfa geçmenin sevincini, 2016 yılında şehit olan babasının mezarı başında yaşadı. Karnesini babasının kabir taşına yapıştırarak duygusal anlar yaşatan Gökalp, dernek üyeleri tarafından düzenlenen vefa programında katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Dernek Başkanı, Gökalp'in başarısının tüm şehit aileleri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kütahya'da 11 yaşındaki Gökalp Kahraman, karne sevincini şehit babasının mezarı başında yaşadı. 2016 yılında şehit olan Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın oğlu Gökalp, 4. sınıfı başarıyla tamamlayarak 5. sınıfa geçti. Tüm derslerinden en yüksek notları alan Gökalp, karnesini babasının Kütahya Tayyare Şehitliği'ndeki kabir taşına yapıştırarak duygusal bir an yaşattı.

Erciyes Mavi Kartallar Derneği üyeleri, şehit Hasan Kahraman için Kütahya Tayyare Şehitliği'nde bir vefa programı düzenledi. Dernek Başkanı Ercan Agan ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen programda dualar edildi.

Program sırasında Gökalp'in karnesini babasının mezar taşına bantlaması katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Dernek Başkanı Ercan Agan, "Gökalp'in başarı dolu karnesini babasının kabir taşına yapıştırması bizleri çok duygulandırdı. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Gökalp de babası gibi vatanına hizmet eden bir birey olacak" dedi.

Gökalp Kahraman ise, "4. sınıfı bitirerek 5. sınıfa geçtim" sözleriyle duygularını paylaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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