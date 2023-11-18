Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
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MERSİN (İHA) – Bingöl'de şehit düşen jandarma er Ali Er'in hayatını kaybeden babası Hasan Er, Mersin'in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
MERSİN (İHA) – Bingöl'de şehit düşen jandarma er Ali Er'in hayatını kaybeden babası Hasan Er, Mersin'in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
2006 yılında Bingöl'ün Genç ilçesi, Yeniyazı Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli iken şehit düşen jandarma er Ali Er'in babası Hasan Er, Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Hasan Er'in cenazesi, oğlu Ali Er'in mezarının bulunduğu Tekmen Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Güven, TCSG-309 Bot Komutanı Süleyman Şafak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kaplan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Topsakaloğlu, Er ailesine başsağlığı diledi. - MERSİN