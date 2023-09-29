Şehit asteğmen Coşkun Davulcu mezarı başında anıldı

Hakkari'de 29 Eylül 1992 tarihinde teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Coşkun Davulcu ölümünün 31. yılında mezarı başında anıldı.

Hakkari'de 29 Eylül 1992 tarihinde teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Coşkun Davulcu ölümünün 31. yılında mezarı başında anıldı.

Hakkari Şemdinli'de 29 Eylül 1992 yılında teröristler tarafından açılan ateş sonucu 23 yaşında şehit olan asteğmen Coşkun Davulcu, ölümünün 31. yılında mezarı başında anıldı. Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte mezarı başında ailesi ve yakınları tarafından düzenlenen anmada Kur'an-ı Kerim okundu. Duygu dolu anların yaşandığı anmada şehit Davulcu mezarına Türk bayrağı serildi. - TRABZON