Şehit askerler için Tercan'da mevlit okutuldu

Şehit askerler için Tercan'da mevlit okutuldu
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit düşen askerler için Mamahatun Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit düşen askerler için Mamahatun Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu.

İlçe Müftülüğünde görevli imamlar tarafından şehit düşen Mehmetçikler için Hatm-ı Şerif okunup tüm şehitlerin ruhuna dualar edildi.

Programının ardından cemaate mevlit şekeri dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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