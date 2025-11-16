Haberler

Şehit annesinin çağrısı Tunceli'de 14 yaşındaki bir yürekte karşılık buldu

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın annesinin "Burgaz ayağa kalksın, dünya ayağa kalksın.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın annesinin "Burgaz ayağa kalksın, dünya ayağa kalksın. Selam dursun Berkay'ıma, vatanına" çağrısı, Tunceli'de 14 yaşındaki bir yürekte karşılık buldu.

Düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca (27), Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Nurdan Karaca'nın yürekleri dağlayan feryatları damga vurdu. "Burgaz ayağa kalksın, dünya ayağa kalksın. Selam dursun Berkay'ıma, vatanına" diyen acılı anne, herkesi derinden etkiledi.

Şehit annesinin bu görüntülerini sosyal medyadan izleyen Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Yunus Emre Akın, anne Karaca'nın çağrısına kayıtsız kalmadı. Akın, çağrıyı gördüğü anda evinin balkonuna Türk bayrağı asarak iki dakika boyunca saygı duruşunda bulundu.

Küçük yaşına rağmen büyük bir vatan sevgisi taşıyan Yunus Emre Akın, "Lüleburgazlı şehidimiz Astsubay Berkay Karaca'nın annesi Nurdan Karaca'nın 'Bayrak asın, selam durun' sözlerini görünce çok duygulandım. Balkona çıkıp Türk bayrağını astım ve şehidimiz için saygı duruşunda bulundum. İçimden gelen buydu. Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Biz bugün özgür yaşıyorsak onların sayesinde. Bayrak bizim namusumuz, şehitlerimiz gururumuz" dedi. - TUNCELİ

