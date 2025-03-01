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Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Düzceli Şehit Polis Osman Çatana'nın annesi Nuriye Çatana hayatını kaybetti.

Düzceli Şehit Polis Osman Çatana'nın annesi Nuriye Çatana hayatını kaybetti.

Düzceli polis memuru Osman Çatana, 1992 yılında Şırnak'da evine düzenlenen silahlı saldırı sonrasında şehit düştü. Düzce'de polis merkezine Şehit Osman Çatana'nın ismi verilirken, annesi Nuriye Çatana'da merkezin açılışına katılmıştı. Uzun süredir tedavi gören Şehit Polis Memuru Osman Çatana'nın annesi Nuriye Çatana hayatını kaybetti. Cenazesi Orhangazi Mahallesi Camii'nde il müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardınsan son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Mustafa Tetik, bir çok polis ve vatandaş katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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