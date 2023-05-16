Şehit annesi 71 yaşında vefat etti
Yerel Haberler
1994 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Onbaşı Mehmet Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti.
1994 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Onbaşı Mehmet Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti.
Şehit Sağlam'ın annesi Sultan Sağlam 71 yaşında yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağlam'ın merkeze bağlı Bayatçık köyü mezarlığın da gerçekleştirilecek cenaze törenini ardından toprağa verileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel