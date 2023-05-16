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Şehit annesi 71 yaşında vefat etti

Şehit annesi 71 yaşında vefat etti

Yerel Haberler

1994 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Onbaşı Mehmet Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti.

1994 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Onbaşı Mehmet Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti.

Şehit Sağlam'ın annesi Sultan Sağlam 71 yaşında yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağlam'ın merkeze bağlı Bayatçık köyü mezarlığın da gerçekleştirilecek cenaze törenini ardından toprağa verileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Sağlam Diyarbakır Jandarma Yerel Haberler

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