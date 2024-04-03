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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesinin iftar sofrasına misafir oldu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 1991 yılında Hakkari Çukurca'da askerlik görevini yaptığı sıra terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Necdet Ayhan'ın ailesini yalnız bırakmadı. Şehit babası Selahattin Ayhan ve annesi Ruziye Ayhan'ın iftar sofralarına misafir olan Vali Aygöl bu davetten mutluluk duyduğunu belirtti.

Şehit annesinin ve babasının ellerinden öpen Vali Aygöl, "Kahramanımız Necdet Ayhan'ın kıymetli ailesinin iftar sofrasına misafir olduk. Selahattin amcam ve Ruziye teyzem ile sohbet ettik. Her zaman yanlarında olacağımızın sözünü bir kez daha verdik. Rabbim bizi şehitlerimize ve şehit ailelerimize karşı mahcup etmesin inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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