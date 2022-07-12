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Şehit ailesine taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit ailesine taziye ziyareti

Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ile birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in baba ocağını ziyaret ederek aileye başsağlığı...

Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ile birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in baba ocağını ziyaret ederek aileye başsağlığı diledi acılarını paylaştı.

Aileye taziye ziyaretinde bulunan protokol dua ettikten sonra taziye çadırından ayrıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Akdağ Okay Memiş Erzurum Yerel Haberler

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