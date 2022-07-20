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Şehit ailesinden Kaymakam Kurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit ailesinden Kaymakam Kurt'a ziyaret

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit olan Hüseyin Sarı'nın ailesi, Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt'u makamında ziyaret etti.

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit olan Hüseyin Sarı'nın ailesi, Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt'u makamında ziyaret etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Çukurca ilçesi Akkaya köyü nüfusuna kayıtlı Güvenlik Korucusu Hüseyin Sarı'nın eşi ve çocukları, Kaymakam Hasan Kurt'u ziyaret ederek bu zor anlarında devletin kendilerini yalnız bırakmayarak yanlarında olduklarını belirtti.

Kaymakam Hasan Kurt ise şehitlere çok şey borçlu olduklarını ifade ederek, devlet olarak her zaman onların kutsal emanetlerine sahip çıkacaklarını belirtti. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Sarı Hasan Kurt Çukurca Yerel Haberler

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