Üye Girişi
Haberler

AK Parti Düzce İl Başkanı ve Milletvekili Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Şehitler Haftasında şehit ailelerini ziyaret ederek sohbet ettiler. Şehitlerin kabirleri başında dualarla yad edildi ve aileleriyle bir araya gelindi. Ziyaretlerde, şehit yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu ve şehitlerin vatanları için gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlığın unutulmadığı vurgulandı.

Ak Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Şehitler Haftasında şehit ailelerini ziyaret ederek sohbet ettiler.

Ak Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hain saldırıda şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ı kabri başında dualarla yad etti. Ardından şehidin ailesi ile evinde bir araya geldi.

Şengüloğlu ve teşkilat mensupları daha sonra 6 Eylül 2015'te Dağlıca'da bölücü terör örgütü PKK tarafından askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonrası şehadete yürüyen Sözleşmeli Piyade Er Cihan Aksarı'nın ailesini ve 5 Şubat 2020'de Van'ın Bahçesaray ilçesinde katıldığı arama kurtarma çalışmalarında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesini ziyaret etti. Şengüloğlu, "Rabb'im, şehitlerimizin makamlarını ali eylesin, sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Sizler şehitlerimizin bizlere emanetlerisin, sizlere hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.

Milletvekili Ercan Öztürk ve beraberindeki AK Parti heyeti ise 4 Eylül 2020 tarihinde Suriye'de insani yardımda bulunan Kızılay aracına düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesini ziyaret etti.

Öztürk ve teşkilat mensupları ardından 6 Şubat depreminde şehit olan Turan Uğurlu'nun Düzce'de yaşayan ailesi ve 24 Ekim 2018'de Erzincan'da operasyona giderken bindiği aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın ailesi ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Ercan Öztürk şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Öztürk, şehitlerin vatanları için gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlığı unutamadıklarını vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Ercan öztürk AK Parti Düzce Terör Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss kime ait? Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun CEO'su olduğu Patiswiss'in ödediği vergi miktarı ne? Patiswiss sahibi kim? Patiswiss çikolata olayı nedir? Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi? SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? Patiswiss ürünleri toplatılıyor mu? Market raflarından kaldırılıyor mu? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Yağmur Taktaş kimdir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir?
title