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Şehit aileleri ve gazilere vefa

Şehit aileleri ve gazilere vefa
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Vali Aydın Baruş, Çat ilçesi programı kapsamında Yarmak Mahallesi’nde ikamet eden şehit Muhammet Akçelik’in ailesini ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş, Çat ilçesi programı kapsamında Yarmak Mahallesi'nde ikamet eden şehit Muhammet Akçelik'in ailesini ziyaret etti.

Şehit Akçelik'in kabri başında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Baruş, ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ardından şehit kardeşi ve aynı zamanda gazi olan Cevat Menteşe ile Mavipaşa Menteşe'yi ziyaret eden Vali Baruş, aile bireyleriyle bir süre sohbet etti.

Yavi Şehitliği'ni de ziyaret eden Vali Baruş, Yavi Katliamı'nda hayatını kaybeden sivil şehitler için dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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