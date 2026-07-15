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Adıyaman Valisi Küçük, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Adıyaman Valisi Küçük, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Masaları tek tek gezen Vali, şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi; vatan için canlarını feda eden şehitlerin fedakarlıklarının unutulmayacağını vurguladı. Program, dualarla sona erdi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen akşam yemeğinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Programda masaları tek tek gezen Vali Abdullah Küçük, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, "Bugün bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz devletimizin ve milletimizin en kıymetli emanetleridir. Devletimizin kapısı da gönlü de her zaman şehit ailelerimize ve gazilerimize açıktır." ifadelerini kullandı.

Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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